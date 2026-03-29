Конгрессвумен Луна отвергла критику контактов законодателей России и США

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) отвергла критику своих коллег относительно состоявшихся в Вашингтоне встреч законодателей России и США, подчеркнув важность таких контактов для обеспечения мира.
«По всей видимости, есть некоторые сильно рассерженные члены Конгресса с низким коэффициентом интеллекта, которые, похоже, считают, что Госдепартамент не разрешил поездки ради мирных переговоров, касающихся России. Это те же самые люди, которые были бесполезны и ничего не смогли сделать, особенно применительно к реальным переговорам о мире», — отметила она в X, имея в виду американских законодателей, которые ранее выразили недовольство упомянутыми контактами.
«Демократы, отвечая на ваш вопрос: в то время, когда вы направляли средства налогоплательщиков на финансирование Украины, которая в свою очередь перенаправляла эти деньги на проведение кампании по переизбранию [46-го президента США] Джо Байдена (которая потерпела крах), действующая администрация и члены Конгресса, включая меня, работают над заключением мирной сделки», — добавила Луна, отвечая на заявления ряда демократов о том, что она должна объяснить цели проведения встреч российских и американских законодателей в Вашингтоне.
«Вы можете подойти и поговорить со мной в Палате [представителей], (чего вы не сделаете, поскольку вы трусы) или жаловаться журналистам. В любом случае, вы на той стороне истории, которая терпит поражение. Я на 1000% поддержку усилия по мирному урегулированию», — заключила Луна.
Группа из пяти российских депутатов ранее на этой неделе посетила США по приглашению Луны. 26 марта они встретились с законодателями от обеих американских партий, а в пятницу провели закрытые встречи с представителями администрации США, а также академического сообщества. Луна ранее отмечала, что получила от Госдепа разрешения на приезд российских законодателей.