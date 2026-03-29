Ульянов заявил, что при превышении радиации Иран уведомит МАГАТЭ

Ульянов выразил уверенность в том, что Иран в случае превышения радиации на его объектах сообщит об этом МАГАТЭ.

Источник: Аргументы и факты

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран располагает собственными структурами, которые постоянно контролируют уровень радиации на ядерных объектах. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, при выявлении превышений соответствующая информация будет оперативно передана в Международное агентство по атомной энергии.

Дипломат отметил, что взаимодействие между Тегераном и МАГАТЭ продолжается, а иранская миссия в Вене поддерживает рабочие контакты с агентством. Это позволяет своевременно обмениваться данными и реагировать на возможные инциденты.

В качестве примера он привел случаи, когда именно иранская сторона первой уведомляла международную организацию о произошедших атаках на ядерные объекты, включая станции в Бушере и Натанзе. По его словам, подобная практика информирования будет сохраняться и в дальнейшем при необходимости.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность на фоне данных об ударах в районе иранской атомной электростанции «Бушер».

