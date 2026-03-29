Журова раскрыла, как в США отреагировали на визит депутатов Госдумы

Никаких провокаций не было во время прогулки депутатов ГД в Вашингтоне в рамках визита в США, сообщила депутат Государственной думы Светлана Журова.
Напомним, в США по приглашению члена Палаты представителей Конгресса Анны Паулины Луны прибыла делегация из пяти депутатов Госдумы: Вячеслава Никонова, Бориса Чернышова, Светланы Журовой и Михаила Делягина. Парламентарии провели встречу с американскими коллегами из Республиканской и Демократической партий.
«У нас единственная возможность была выйти погулять на улицу. И, кстати, важно отметить, никто на нас не кидается, не бросается и провокаций никаких не устраивает. Видимо, уже вот этот накал украинского негатива снижен даже по отношению к нашей делегации», — пояснила Журова.
Депутат добавила, что разные мнения были и в СМИ по поводу приезда российской делегации.
«Они констатируют факт того, что пресса не вся поддерживает этот контакт, который произошёл, причем как у нас в России, так и в Америке. Им тоже придётся преодолевать некий негативный фон этой встречи, потому что разные мнения на этот счёт. Некоторые считают, что это Америка пошла на попятную, якобы сначала Владимир Путин прилетел, теперь парламентарии. Понимаете, тут тоже своё мнение есть у каждого. Есть противники этого, но их становится всё меньше и меньше», — добавила она.
Ранее Журова сообщила, что планируется ответный визит конгрессменов США в Москву.