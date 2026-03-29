Иран перехватил инициативу у Израиля и США: главная новость войны 29 марта

Комментируя эту главную новость войны на Ближнем Востоке от 29 марта, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов объяснил aif.ru, что от США срок окончания конфликта уже не зависит. Решение этого вопроса остается за Тегераном.
«Точный прогноз о том, когда закончится война на Ближнем Востоке, дать сложно. События могут развиваться по абсолютно разным сценариям, которые нельзя предусмотреть. Боевые действия могут закончиться через четыре недели, может, через два месяца или через месяц. Известно одно: воевать они могут очень долго», — отметил эксперт.
По словам политолога, все стороны конфликта обладают достаточными ресурсами для продолжения ударов.
«Ресурсы есть и у одной, и у другой стороны на средний по интенсивности обмен ударами, который сейчас происходит. В отличие от первых дней боевых действий, сейчас с обеих сторон снизилась интенсивность. В таком формате военные действия могут продолжаться еще очень долго. Будут ли какие-то попытки изменить ход боевых действий, чтобы заставить Иран принять какие-то условия, например, высадка американского десанта на острова, так называемая “сухопутная операция”, и как будет развиваться конфликт, сказать очень сложно», — объяснил он.
Как подчеркнул политолог, единственно, что сейчас можно сказать точно, добиться быстрой победы над Ираном не удалось.
«У Соединенных Штатов легко выйти из этого конфликта не получится и тут уже вопрос о том, готов ли сам Иран заканчивать этот конфликт. То есть срок в две, четыре или больше недель будет определяться не в Вашингтоне, а в Тегеране. Сейчас понятно точно, что когда Тегеран будет готов или решительно настроен закончить боевые действия, пока не просматривается», — резюмировал Семенов.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары на территории Ирана. Позже американский лидер Дональд Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики. В ответ Иран объявил операцию «Правдивое обещание 4». Тегеран нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.