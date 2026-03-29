Над Ленинградской областью сбили 18 БПЛА, отражение атаки продолжается

Дежурные системы противовоздушной обороны ликвидировали 18 вражеских БПЛА в небе над Ленинградской областью.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор подчеркнул, что боевая работа по отражению атак продолжается.
28 марта Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над регионом.
