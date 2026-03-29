WP: США готовятся к затяжной наземной операции в Иране

Власти США готовятся к проведению длительной наземной операции в Иране, которая будет включать рейды с участием Сил специальных операций и обычных пехотных подразделений.
Такую информацию со ссылкой на официальных лиц приводит американская газета The Washington Post.
«Любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение», — уточняется в материале.
Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис допустил, что Иран может использовать наземную операцию как ловушку для США.