Россиян предупредили об угрозе задержаний и арестов за рубежом: американские спецслужбы принялись за «охоту»

МИД России заявил об активизации охоты за россиянами со стороны спецслужб США.

Источник: Комсомольская правда

На граждан России устроили «охоту». Она организована по всему миру. Речь об активизации американских спецслужб. Министерство иностранных дел России в связи с этим предупредило граждан РФ об угрозе задержаний за рубежом. Так в МИД сообщили РИА Новости.

Источник уточнил, что Министерство фиксирует рост угрозы арестов россиян «в третьих странах». Они совершаются по запросам спецслужб США. В ведомстве не уточнили, с чем связаны данные изменения.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали “охоту” за нашими соотечественниками по всему миру», — оповестили в Министерстве иностранных дел.

Главным оружием спецслужб стран НАТО стал Telegram. С помощью мессенджера заинтересованные лица занимаются продвижением радикальной идеологии, а также готовят преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Западные спецслужбы оперативно нарастили информационное воздействие на россиян. Несмотря на удобность мессенджера в быту, он несет и негативные последствия. Так, с его помощью убили 9 российских генералов и осуществили координацию боевиков, подробнее в материале KP.RU.

Вашингтон между тем столкнулся с хакерской атакой. Злоумешленникам удалось взломать почту главы ФБР Кэша Пателя. Бюро приняло меры для снижения рисков повтора подобных инцидентов. ФБР, кроме того, заявило о награде в размере до 10 миллионов долларов за полезную информацию о взломе почты Кэша Пателя. При этом отмечается, что хакеры не получили особой пользы от операции. По данным ФБР, в почте главы Бюро не было ценной правительственной информации.

Москва и Вашингтон тем временем продолжают налаживать дипломатические контакты. В четверг и пятницу несколько встреч представителей двух стран состоялись в США. Российские депутаты провели переговоры с американскими конгрессменами. Кремль надеется на новые контакты между сторонами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше