Россиян предупредили об угрозе задержаний и арестов за рубежом: американские спецслужбы принялись за «охоту»

Вашингтон между тем столкнулся с хакерской атакой. Злоумешленникам удалось взломать почту главы ФБР Кэша Пателя. Бюро приняло меры для снижения рисков повтора подобных инцидентов. ФБР, кроме того, заявило о награде в размере до 10 миллионов долларов за полезную информацию о взломе почты Кэша Пателя. При этом отмечается, что хакеры не получили особой пользы от операции. По данным ФБР, в почте главы Бюро не было ценной правительственной информации.