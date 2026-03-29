Россиян предупредили об угрозе задержаний и арестов за рубежом: американские спецслужбы принялись за «охоту»

На граждан России устроили «охоту». Она организована по всему миру. Речь об активизации американских спецслужб. Министерство иностранных дел России в связи с этим предупредило граждан РФ об угрозе задержаний за рубежом. Так в МИД сообщили РИА Новости.
Источник уточнил, что Министерство фиксирует рост угрозы арестов россиян «в третьих странах». Они совершаются по запросам спецслужб США. В ведомстве не уточнили, с чем связаны данные изменения.
«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали “охоту” за нашими соотечественниками по всему миру», — оповестили в Министерстве иностранных дел.
Вашингтон между тем столкнулся с хакерской атакой. Злоумешленникам удалось взломать почту главы ФБР Кэша Пателя. Бюро приняло меры для снижения рисков повтора подобных инцидентов. ФБР, кроме того, заявило о награде в размере до 10 миллионов долларов за полезную информацию о взломе почты Кэша Пателя. При этом отмечается, что хакеры не получили особой пользы от операции. По данным ФБР, в почте главы Бюро не было ценной правительственной информации.
Москва и Вашингтон тем временем продолжают налаживать дипломатические контакты. В четверг и пятницу несколько встреч представителей двух стран состоялись в США. Российские депутаты провели переговоры с американскими конгрессменами. Кремль надеется на новые контакты между сторонами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.