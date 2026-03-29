Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Точечно накрыли: Иран виртуозно отомстил Украине и Зеленскому

Ракетный удар КСИР уничтожил в Дубае склад систем противодействия беспилотникам Украины. В момент атаки в помещении находился 21 украинский специалист. Именно на них, как отметил генерал-майор Владимир Попов, был направлен удар.

Источник: Аргументы и факты

КСИР заявил о ракетном ударе по складу систем противодействия беспилотникам Украины в Дубае, где находился 21 украинский специалист. В беседе с aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов подчеркнул, что удар был точечным, направленным на конкретную цель.

«Зеленский некоторое время назад заявил о готовности Украины помочь в борьбе против Ирана коалиции Израиля и США. Хотя Трамп к этому отнесся скептически, все-таки украинские специалисты оказались в Дубае. Может быть, это была инициатива украинского истеблишмента, который дал указание администрации Зеленского» , — сказал он.

Попов уточнил, что в Дубай были направлены украинские специалисты с большим опытом применения беспилотных систем.

«На Украине есть специалисты, у которых накоплен большой опыт практики применения беспилотных систем и в воздухе, и в воде, там есть те же Персидский и Оманский заливы, где могут применять БЭКи. Эти украинцы приехали учить, работать. С собой они могли привезти сразу же комплектующие, соответствующие боезаряды, чтобы все это апробировать в новом театре военных действий. Не исключено, что иранская разведка обнаружила объект, где был склад и где разместили украинцев. Эту цель согласовали и нанесли по ней удары. Это ожидаемо, все-таки идет война, а иранская разведка не слабее МОССАД. Обнаружили объект, могли получить информацию и от “доброжелателей”, и атаковали цель, точечно накрыли этих специалистов», — объяснил военный эксперт.

После начала войны США и Израиля с Ираном Зеленский предложил Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока помощь своих специалистов по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Как стало известно, украинский политик в ходе визита в ОАЭ провел переговоры с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше