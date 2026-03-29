Точечно накрыли: Иран виртуозно отомстил Украине и Зеленскому

«Зеленский некоторое время назад заявил о готовности Украины помочь в борьбе против Ирана коалиции Израиля и США. Хотя Трамп к этому отнесся скептически, все-таки украинские специалисты оказались в Дубае. Может быть, это была инициатива украинского истеблишмента, который дал указание администрации Зеленского» , — сказал он.
Попов уточнил, что в Дубай были направлены украинские специалисты с большим опытом применения беспилотных систем.
«На Украине есть специалисты, у которых накоплен большой опыт практики применения беспилотных систем и в воздухе, и в воде, там есть те же Персидский и Оманский заливы, где могут применять БЭКи. Эти украинцы приехали учить, работать. С собой они могли привезти сразу же комплектующие, соответствующие боезаряды, чтобы все это апробировать в новом театре военных действий. Не исключено, что иранская разведка обнаружила объект, где был склад и где разместили украинцев. Эту цель согласовали и нанесли по ней удары. Это ожидаемо, все-таки идет война, а иранская разведка не слабее МОССАД. Обнаружили объект, могли получить информацию и от “доброжелателей”, и атаковали цель, точечно накрыли этих специалистов», — объяснил военный эксперт.
После начала войны США и Израиля с Ираном Зеленский предложил Соединенным Штатам и странам Ближнего Востока помощь своих специалистов по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. Как стало известно, украинский политик в ходе визита в ОАЭ провел переговоры с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.