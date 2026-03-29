Число сбитых над Ленобластью беспилотников достигло 27

Количество беспилотников, сбитых над территорией Ленинградской области, достигло 27. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.
Он отметил в своём Telegram-канале, что отражение атаки продолжается, информации о пострадавших не поступало.
«Есть повреждения в порту Усть-Луга», — написал Дрозденко.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении третьего летевшего в сторону столицы беспилотника.
Узнать больше по теме
