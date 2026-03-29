В Кремле назвали важными попытки восстановить отношения с США

В Кремле выразили надежду на продолжение диалога между российскими и американскими парламентариями.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле выразили надежду на продолжение диалога между российскими и американскими парламентариями после состоявшихся встреч в США. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные контакты рассматриваются как важный шаг для поддержания взаимодействия, пишет ТАСС.

Он отметил, что прошедшие переговоры могут стать основой для дальнейшего развития межпарламентских связей. Ожидается, что новые встречи будут не только регулярными, но и более содержательными по своей повестке.

В Москве рассчитывают, что такие форматы общения помогут расширить обсуждение актуальных вопросов и поспособствуют укреплению рабочих контактов между сторонами.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что визит делегации Госдумы в США является историческим.

