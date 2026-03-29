Цена ошибки: Иран назовет точный срок окончания войны

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с министрами иностранных дел G7 во Франции обозначил сроки завершения боевых действий в Иране. По его словам, они завершатся через 2−4 недели. Насколько реален этот срок и кто на самом деле будет решать, когда закончится война на Ближнем Востоке, aif.ru рассказал специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов.
"Точный прогноз о том, когда закончится война на Ближнем Востоке, дать сложно. События могут развиваться по абсолютно разным сценариям, которые нельзя предусмотреть.
Боевые действия могут закончиться через четыре недели, может, через два месяца или через месяц. Известно одно: воевать они могут очень долго", — отметил эксперт.
Политолог обратил внимание на то, что у всех участников конфликта есть ресурсы для продолжения ударов.
«Ресурсы есть и у одной, и у другой стороны на средний по интенсивности обмен ударами, который сейчас происходит. В отличие от первых дней боевых действий сейчас с обеих сторон снизилась интенсивность. В таком формате военные действия могут продолжаться еще очень долго. Будут ли какие-то попытки изменить ход боевых действий, чтобы заставить Иран принять какие-то условия, высадка американского десанта на острова, так называемая “сухопутная операция”, как будет развиваться конфликт, сказать очень сложно», — сказал собеседник издания.
Политолог объяснил, что в данный момент сейчас нет такого критерия, как победивший или проигравший в конфликте.
«Единственное, что ясно: добиться быстрой победы над Ираном не удалось. Цена выхода из этой войны для США будет достаточно высока. У Соединенных Штатов легко выйти из этого конфликта не получится и тут уже вопрос о том, готов ли сам Иран заканчивать этот конфликт. То есть срок в две, четыре или больше недель будет определяться не в Вашингтоне, а в Тегеране. Сейчас понятно точно, что когда Тегеран будет готов или решительно настроен закончить боевые действия, пока не просматривается», — резюмировал Семенов.
США и Израиль начали наносить удары на территории Ирана 28 февраля. Американский лидер Дональд Трамп позже подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики. В свою очередь, Иран объявил ответную операцию «Правдивое обещание 4» и нанес нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.