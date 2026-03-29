В Ленобласти отражают массированную атаку ВСУ, поврежден порт Усть-Луга

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников. В своем канале на платформе Max он написал, что сбито 27 дронов, зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга, пострадавших нет.
Отражение атаки продолжается.
Напомним, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на платформе МAX сообщил о гибели мирного жителя в городе Грайворон. По его словам, после удара FPV-дрона загорелся автомобиль. Когда местные жители попытались потушить огонь, последовал повторный удар, в результате которого мужчина погиб.
Ранее сообщалось, что в Михайловском муниципальном округе Запорожской области украинские боевики совершили очередное военное преступление. В результате атаки беспилотного летательного аппарата по гражданскому автомобилю пострадала семья с маленькими детьми.
