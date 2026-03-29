Россиянам объяснили, почему весной может возникать бессонница

Весной нередко встречаются проблемы со сном: трудности при засыпании, частые пробуждения и сокращение общей продолжительности сна. В первую очередь, такие колебания связаны со стремительно увеличивающейся длительностью светового дня, что напрямую влияет на главные биологические часы нашего мозга.
Об этом предупредила в беседе с RT Мария Лавренова, врач-невролог клиники «Атрибьют».
«Обилие солнца подавляет выработку мелатонина, создавая временный нейрохимический дисбаланс. Из-за этого нервная система испытывает трудности с вечерним торможением, пока адаптируется к новому режиму освещения», — пояснила она.
Отмечается, что весенний сезон так же часто характеризуется нестабильной погодой и резкими перепадами дневных и ночных температур, что усложняет работу естественных механизмов терморегуляции и, как следствие, это может повлиять на длительность и качество сна.
«Кроме того, весеннее цветение провоцирует аллергический ринит, который повышает риск развития нарушения сна», — предостерегла врач.
В норме трудности с засыпанием или ранние пробуждения возникают эпизодически и проходят самостоятельно по мере того, как циркадные ритмы подстраиваются под новый световой режим, рассказала Лавренова.
«Главным критерием здесь будет длительность симптомов: если они длятся более трёх месяцев и приводят к проблемам функционирования днем, то это повод обратиться к врачу-неврологу. Также поводом для визита к врачу служит экстремальная дневная сонливость, угрожающая безопасности (например, за рулём), тревожные эпизоды, ухудшение психического состояния на фоне проблем со сном», — заключила невролог.
