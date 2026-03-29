Владимир Зеленский дал указание ужесточить мобилизацию, рассказал aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя визит главы киевского режима в Саудовскую Аравию.
«На самом деле, чем конкретно сейчас торгует Зеленский — “мясом”. Он торговал и торгует “мясом” на Украине. Сотрудники ТЦК просто лютуют на этой неделе и в Одессе, и в Киеве, и в Днепре, отлавливая “ухилянтов” так называемых. В городах-миллионниках творится просто жуть. То есть Зеленский дал команду жестко провести мобилизацию», — сказал Вакаров.
Политолог отметил, что глава киевского режима уже отправил три подразделения в разные страны Персидского залива.
«На Украине называют разные цифры — говорят, что это от 80 до 120 человек в каждой группе. Так Зеленский торгует людьми. И вопрос сейчас в том, чтобы таких подразделений стало больше», — подытожил Вакаров.
На самом деле, чем конкретно сейчас торгует Зеленский? Мясом. Он торговал и торгует мясом на Украине, отправляя вот этих «ухилянтов» (уклонистов). ФСБ-шники (или сотрудники ТЦК) просто лютуют на этой неделе и в Одессе, и в Киеве, и в Днепре. В городах-миллионниках творится просто жуть.
Ранее Вакаров сообщил, что Зеленский отправился в Саудовскую Аравию, чтобы отвлечь внимание от результативных ударов, которые были нанесены накануне по зданиям СБУ в Западной Украине. Как отметил эксперт, глава киевского режима блефует, пытаясь заключить в Эр-Рияде договор на поставку странам Персидского залива беспилотников-перехватчиков.