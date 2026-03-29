Депутат Барбашов: Европа поставила на кон свое будущее в ситуации с Украиной

ГЕНИЧЕСК, 29 марта. /ТАСС/. Развязав конфликт на Украине, Европейские страны поставили на кон свое экономическое благополучие и будущее Европейского союза и сейчас пытаются оказаться за переговорным столом, куда их никто не звал. Такое мнение высказал ТАСС депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
«Европейские страны очень и очень хотят оказаться за столом переговоров между Россией и США, касающихся конфликта [на Украине], который они разожгли и поставили на кон свое экономическое благополучие и будущее Евросоюза. Это позволит им влиять на ход переговоров и использовать их для давления на Россию в интересах Украины. Они уже пытались это сделать: буквально явочным порядком усесться за стол переговоров, за который их никто не звал», — сказал он.
По словам Барбашова, европейцы понесли «колоссальные затраты и потери», поставив слишком много на поражение России. «Если конфликт завершится на российских условиях, все это окажется чистым убытком и углубит внутренний кризис ЕС. Поэтому инициаторов конфликта интересует его продолжение. На это они уже выделили Украине деньги, профинансировав конфликт еще на два года», — отметил собеседник агентства.