Месть Ирана: тайная миссия Зеленского в Дубае терпит крах

«Возможно, эти 200−300 украинцев, которые по распоряжению Зеленского приехали в страны Персидского залива, будут собирать какие-то дроны, но самая главная у них задача — это организация всевозможных провокаций, чтобы убедить, так скажем, западную общественность, что идёт глобальный конфликт, где Украина, США и так называемые свободные нации сражаются бок о бок против общего врага, которым является и Россия, и Иран, и Корейская Народно-Демократическая Республика. Такое глобальное противостояние. Вот этот нарратив Украина очень усиленно продвигает. Эта их попытка обозначить своё присутствие на Ближнем Востоке связана и с этим в том числе», — отметил он.
По словам Джерелиевского, сам Зеленский решает задачу по получению денег от Саудовской Аравии.
«Задача Зеленского — получить от саудитов деньги на якобы совместное производство дронов-перехватчиков. Думаю, что он надеется вообще просто поживиться за их счёт, потому что европейцы денег не дают, американцы тоже. Кроме того, не нужно исключать, что возможны провокации в духе залётов дронов в Польшу. В сентябре прошлого года собрали из деталей “Герани” каких-то “франкенштейнов”, один такой в Молдавию завезли, чтобы указать, что, дескать, залетают российские дроны. Вполне возможен такой сценарий и на Ближнем Востоке, что соберут дроны с нашими деталями, ударят этими беспилотниками по каким-то американским объектам, чтобы убедить, что вот российское оружие бьёт и по американцам, и по странам ближневосточного региона», — уточнил военный эксперт.
Ранее Джерелиевский рассказал, что попавшие под удар в Дубае украинцы могли быть из подразделения «Птицы Мадьяра» и ГУР.