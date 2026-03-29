Служивший в ВСУ стендап-комик ликвидирован в Харьковской области

Супруга украинского стендап-комика Артура Петрова сообщила в социальных сетях о его гибели в Харьковской области, где он служил в рядах Вооруженных сил Украины.
По словам Екатерины, ее муж был ликвидирован 18 марта. Петров проходил службу с апреля 2025 года, в последнее время он входил в состав 43-й отдельной механизированной бригады.
Жена комика попросила сохранить память о нем как о веселом человеке.
Ранее сообщалось о вспышке пневмонии в 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины «Скала». В феврале среди украинских офицеров зафиксировано пять смертельных исходов от этого заболевания.
