WP сообщила о подготовке США к затяжной наземной операции против Ирана

Любая возможная наземная кампания не станет полномасштабным вторжением. Она может включать в себя рейды, проводимые силами специальных операций и обычной пехоты, пояснили собеседники журналистов.
Обсуждения, которые шли внутри администрации Трампа в последний месяц, касались возможного захвата иранского острова Харк, а также рейдов в другие прибрежные районы рядом с Ормузским проливом. Цель — поиск и уничтожение вооружения, способного поражать суда, пояснили источники WP.
Один из чиновников заявил изданию, что предполагаемая операция может занять пару месяцев. По мнению второго источника, речь идет о неделях.
Бывший высокопоставленный представитель оборонного ведомства, знакомый с планами США по наземной кампании в Иране, заявил, что планы Вашингтона обширны. При этом он утверждает, что их разработали не в последний момент.
По словам собеседника WP, захват иранской территории нанесет удар по репутации власти и создаст дополнительный рычаг давления на переговорах. При этом главной сложностью для Штатов станет не захват территории, а защиту военных, которые будут ее удерживать.
«Нужно обеспечить прикрытие для людей на острове Харг. Это сложная задача. Захватить его несложно. Сложно защитить своих людей, когда они там», — пояснил источник газеты.
Центральное командование (CENTCOM) ВС США накануне сообщило, что на Ближний Восток на десантном корабле Tripoli прибыли порядка 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков. Журналист The Wall Street Journal со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе 26 марта заявил, что наземная операция Штатов в Иране может начаться «в ближайшее время».
