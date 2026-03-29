WP сообщила о подготовке США к затяжной наземной операции против Ирана

По данным источников издания, США рассчитывают, что возможная операция может затянуться на недели или даже «пару месяцев». При этом отмечается, что любая такая кампания не станет полномасштабным вторжением.

Источник: РБК

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая затянется на недели или «пару месяцев». Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Любая возможная наземная кампания не станет полномасштабным вторжением. Она может включать в себя рейды, проводимые силами специальных операций и обычной пехоты, пояснили собеседники журналистов.

По состоянию на 28 марта не было ясно, примет ли президент США Дональд Трамп какой-либо из планов Пентагона. WP отметила, что такая операция может подвергнуть американских военных целому ряду угроз: от иранских БПЛА до наземного огня и самодельных взрывных устройств.

Обсуждения, которые шли внутри администрации Трампа в последний месяц, касались возможного захвата иранского острова Харк, а также рейдов в другие прибрежные районы рядом с Ормузским проливом. Цель — поиск и уничтожение вооружения, способного поражать суда, пояснили источники WP.

Один из чиновников заявил изданию, что предполагаемая операция может занять пару месяцев. По мнению второго источника, речь идет о неделях.

Бывший высокопоставленный представитель оборонного ведомства, знакомый с планами США по наземной кампании в Иране, заявил, что планы Вашингтона обширны. При этом он утверждает, что их разработали не в последний момент.

По словам собеседника WP, захват иранской территории нанесет удар по репутации власти и создаст дополнительный рычаг давления на переговорах. При этом главной сложностью для Штатов станет не захват территории, а защиту военных, которые будут ее удерживать.

«Нужно обеспечить прикрытие для людей на острове Харг. Это сложная задача. Захватить его несложно. Сложно защитить своих людей, когда они там», — пояснил источник газеты.

Центральное командование (CENTCOM) ВС США накануне сообщило, что на Ближний Восток на десантном корабле Tripoli прибыли порядка 3,5 тыс. морских пехотинцев и моряков. Журналист The Wall Street Journal со ссылкой на трех республиканцев в конгрессе 26 марта заявил, что наземная операция Штатов в Иране может начаться «в ближайшее время».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше