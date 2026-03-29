Россиян предупредили, что весной пыльца может стать испытанием для автомобиля

Весной пыльца может стать серьёзным испытанием для автомобиля. Она смешивается с влагой, дорожной пылью и остатками зимних реагентами, образуя вязкий и липкий налёт на поверхности кузова.
Об этом рассказал в беседе с RT Валерий Арутин, эксперт журнала «Авто.ру».
«Если не мыть машину регулярно, эта смесь повредит верхний слой лака, особенно это касается тёмных автомобилей, которые сильнее нагреваются под тёплыми весенними лучами солнца. Для системы кондиционирования пыльца представляет особую угрозу. Она забивает салонный фильтр и оседает у воздухозаборника. Это ухудшает работу системы вентиляции, снижает качество воздуха в салоне, может вызывать дискомфорт у людей, страдающих аллергиями», — пояснил он.
Отмечается, что на двигатель пыльца оказывает меньшее влияние, но в сочетании с обычной пылью ускоряет загрязнение воздушного фильтра.
«Падение его пропускной способности может привести к снижению производительности двигателя и увеличению расхода топлива. С приходом весны каждый автомобиль требует внимания от своего владельца. Стоит провести тщательную мойку кузова и салона, проверить состояние подкапотного пространства. При необходимости произвести замену фильтров и промывку радиаторов, чтобы сбить накопившуюся за зиму грязь, а от свежей пыльцы защитит полировка», — заключил собеседник RT.
