В МО разъяснили требования к кандидатам на службу в войсках беспилотных систем

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. В Минобороны РФ разъяснили требования, предъявляемые к кандидатам на службу операторами и техническими специалистами в войсках беспилотных систем РФ. Об этом говорится в сопроводительных материалах, с которыми ознакомился ТАСС.
«Гражданин России. От 18 до 35 лет — для операторов FPV-дронов, а для других специалистов от 18 до 45 лет (каждый случай рассмотрим индивидуально)», — сообщается в материалах ведомства.
Кандидаты на службу в новом роде войск должны соответствовать требованиям по уровню образования. «Для авиационного персонала — высшее или среднее профессиональное; для специалистов по эксплуатации комплексов БПЛА самолетного типа — высшее, среднее профессиональное или среднее общее; для специалистов по эксплуатации БПЛА и FPV-дронов коптерного и самолетного типа — высшее, среднее профессиональное, среднее общее или основное общее», — отмечается в материалах.
Кандидаты должны быть физически развитыми и иметь хорошее состояние здоровья, а также уметь «длительно концентрироваться, быстро принимать решения и оперативно реагировать на изменения обстановки». «Можно без опыта службы», — говорится в материалах Минобороны РФ.
О войсках беспилотных систем РФ.
Как сообщил в ноябре 2025 года замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов, создание войск беспилотных систем в Вооруженных силах РФ состоялось, определена структура нового рода войск, сформированы штатные полки и другие подразделения. Новый род войск формируется в соответствии с поручением верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина.
Министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства сообщил, что формирование войск беспилотных систем предстоит завершить в 2026 году, необходимо перейти от выполнения отдельных задач группами к комплексным совместным действиям в составе подразделений и воинских частей.