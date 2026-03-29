Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Закроют Красное море». В США заявили о вступлении в конфликт новой силы

Аналитик Джонсон: в конфликт в Иране могут вступить хуситы.

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Союзная Ирану йеменская группировка хуситов может вмешаться в конфликт, начав действовать против Соединенных Штатов и Израиля, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Поступила информация, что в ситуацию в Иране могут вмешаться хуситы. Они пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и, таким образом, закрыть для США Красное море. Правда, сейчас трудно сказать, пойдут ли они на это», — отметил он.

По мнению Джонсона, вступление в конфликт хуситов зависит от того, решатся ли США на наземную операцию в Иране.

«Но ситуация может сложиться так, что Баб-эль-Мандебский пролив будет перекрыт так же, как и Ормузский. И все это произойдет, если США попытаются напасть на кого-нибудь на территории Ирана», — пояснил эксперт.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше