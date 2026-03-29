«Закроют Красное море». В США заявили о вступлении в конфликт новой силы

«Поступила информация, что в ситуацию в Иране могут вмешаться хуситы. Они пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и, таким образом, закрыть для США Красное море. Правда, сейчас трудно сказать, пойдут ли они на это», — отметил он.
По мнению Джонсона, вступление в конфликт хуситов зависит от того, решатся ли США на наземную операцию в Иране.
«Но ситуация может сложиться так, что Баб-эль-Мандебский пролив будет перекрыт так же, как и Ормузский. И все это произойдет, если США попытаются напасть на кого-нибудь на территории Ирана», — пояснил эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.