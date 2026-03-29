Выяснение числа жертв ВСУ в Селидово может занять годы, заявил Мирошник

РИА Новости: Мирошник: выяснение числа жертв ВСУ в Селидово может занять годы.

ЖЕНЕВА, 29 мар — РИА Новости. Выяснение точного числа жертв в Селидово может растянуться на годы, пока для этого нет подходящих условий, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Россия относится очень скрупулёзно к таким выводам, поэтому ведение следственных действий СК России, либо Главным военным следственным управлением требует и времени, и соответствующих условий. До того момента, когда можно будет сказать, что это окончательные цифры, — это годы, если не десятилетия», — сказал он.

По его словам, этот процесс требует режима безопасности, а сегодня Селидово является «красной зоной», где продолжаются военные действия.

«Поэтому вести следствие на этой территории с полным соблюдением правил расследования на сегодняшний день просто не получается. Вести можно там, где над тобой не летают дроны, куда ежедневно не прилетают снаряды, а там, где можно провести все необходимые процедуры: опросить людей, провести эксгумации, а значит восстановить все события. И вот тогда мы сможем прийти к каким-то новым цифрам», — сказал он.

В январе Мирошник сообщил РИА Новости, что ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. По его словам, российская сторона располагает частичной информацией об именах и фамилиях расстрелянных. Мирошник добавил, что из-за зверств ВСУ большое количество жителей покинуло прифронтовые районы и сейчас ведется работа по подсчету количества выживших мирных жителей.

