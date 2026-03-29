Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Мучараева: в мае заблокируют счета россиян, не задекларировавших доходы

Счета граждан, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, будут блокироваться после 20 мая. Об этом предупредила юрист Оксана Мучараева.

Счета граждан, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, будут блокироваться после 20 мая. Об этом предупредила юрист Оксана Мучараева.

Она отметила в беседе с РИА Новости, что право блокировать счета возникает у Федеральной налоговой службы России через 20 дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года.

«Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года», — сказала собеседница агентства.

Ранее агентство сообщило, что Банк России может начать сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками бизнеса.