Юрист Мучараева: в мае заблокируют счета россиян, не задекларировавших доходы

Счета граждан, которые вовремя не задекларируют доходы за 2025 год, будут блокироваться после 20 мая. Об этом предупредила юрист Оксана Мучараева.
Она отметила в беседе с РИА Новости, что право блокировать счета возникает у Федеральной налоговой службы России через 20 дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года.
«Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года», — сказала собеседница агентства.
Ранее агентство сообщило, что Банк России может начать сообщать ФНС о счетах физлиц с признаками бизнеса.