Президент Кубы назвал убийство журналистов в Ливане «гнусным актом» Израиля

28 марта корреспондент телеканала Al Jadeed, который находился на месте происшествия, сообщил, что израильский беспилотник атаковал на юге Ливана машину с репортером телеканала Al Mayadeen Фатимой Фтуни и ее коллегой с телеканала Al Manar Али Шуэйбом, оба журналиста погибли. Позже министр информации Ливана Пол Моркос сообщил, что среди погибших был также брат Фатимы Фтуни фотограф Мухаммед Фтуни. Моркос отметил, что убийство журналистов «носило преднамеренный характер, так как все трое находились при исполнении своих профессиональных обязанностей в районе Джеззин».