Президент Кубы назвал убийство журналистов в Ливане «гнусным актом» Израиля

«Мы глубоко сожалеем об убийстве журналистов Фатимы Фтуни, Мохаммеда Фтуни и Али Шуэйбы на юге Ливана, — написал Диас-Канель в X. — Мы присоединяемся к осуждению этого гнусного акта сионистского режима Израиля, который в очередной раз обращает оружие против тех, кто смело сообщает об ужасах войны против ливанского народа». «Выражаем наши соболезнования семьям и коллегам погибших и заявляем о поддержке Кубы», — подчеркнул президент.
28 марта корреспондент телеканала Al Jadeed, который находился на месте происшествия, сообщил, что израильский беспилотник атаковал на юге Ливана машину с репортером телеканала Al Mayadeen Фатимой Фтуни и ее коллегой с телеканала Al Manar Али Шуэйбом, оба журналиста погибли. Позже министр информации Ливана Пол Моркос сообщил, что среди погибших был также брат Фатимы Фтуни фотограф Мухаммед Фтуни. Моркос отметил, что убийство журналистов «носило преднамеренный характер, так как все трое находились при исполнении своих профессиональных обязанностей в районе Джеззин».