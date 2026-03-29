В Вооруженных силах Японии создали спецподразделения информационной войны

Они будут заниматься проблемами кибернетической безопасности и борьбой с распространением ложных сведений, сообщило агентство Kyodo.

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Специальные подразделения информационной войны созданы в ВМС и сухопутных войсках Японии. Они будут заниматься проблемами кибернетической безопасности, борьбой с распространением ложных сведений, сообщает агентство Kyodo.

Численность такого подразделения только в ВМС составит 3,2 тыс. человек.

Параллельно в Национальном разведывательном управлении Японии, которое начнет работу летом нынешнего года, будет создан специальный отдел по борьбе с дезинформацией в социальных сетях. Оно должно в первую очередь пресекать попытки иностранных сил формировать общественное мнение в стране и оказывать воздействие на исход выборов, сообщает Киодо.

Новое подразделение получит право требовать от провайдеров стирать некоторые сообщения и замораживать аккаунты, признанные источниками целенаправленной и массированной дезинформации.