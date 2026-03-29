«Это те же самые люди, которые были бесполезны и ничего не смогли сделать, особенно применительно к реальным переговорам о мире», — написала она в соцсети X.
Отвечая на упрёки демократов, конгрессвумен заявила, что те направляли средства налогоплательщиков на финансирование Украины, которая, по её словам, тратила их на предвыборную кампанию Джо Байдена. В то же время, подчеркнула Луна, действующая администрация и некоторые члены Конгресса работают над заключением мирной сделки.
Она также пригласила критиков обсудить вопросы лично в Палате представителей, назвав их «трусами» за то, что они предпочитают жаловаться журналистам. Луна заявила, что на 1000% поддерживает усилия по мирному урегулированию.
Напомним, делегация Госдумы отправилась в США с намерением восстановить диалог между странами. Перед вылетом парламентарии встретились с президентом Владимиром Путиным, который напутствовал их перед поездкой. По итогам визита первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов назвал его историческим.
