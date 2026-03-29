Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в двух районах Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 29 марта уничтожили беспилотники в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах Ростовской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. Он отметил, что в ходе отражения атаки дронов никто не пострадал.
«В настоящее время беспилотная опасность сохраняется», — написал Слюсарь.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 27 беспилотников над регионом.
Узнать больше по теме
