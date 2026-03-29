Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мирошник: выяснение числа жертв ВСУ в Селидово может занять годы

Установление точного количества погибших гражданских лиц в Селидово займёт длительное время из-за отсутствия безопасных условий для работы следователей, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Об этом сообщает РИА Новости.

В данный момент населённый пункт остаётся «красной зоной», где продолжаются активные боевые действия.

Дипломат пояснил, что процедуры эксгумации и опроса свидетелей физически невозможны в условиях постоянных артиллерийских прилётов и угрозы со стороны вражеских дронов. Журналисты напомнили, что в январе стало известно о расстреле 130 человек в населённом пункте, сейчас ведётся активный подсчёт выживших.

«До того момента, когда можно будет сказать, что это окончательные цифры, — это годы, если не десятилетия», — констатировал Мирошник.

Ранее Мирошник, комментируя зверства ВСУ, заявил в интервью ТАСС, что за тяжкие военные преступления амнистии не будет.