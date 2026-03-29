Дизайн-код и полномочия акимата: новый закон о статусе столицы могут принять в Казахстане

Проект Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан» опубликован на портале «Открытые НПА» Министерством национальной экономики.
Он направлен на обеспечение устойчивого развития столицы и повышение эффективности государственного управления.
"Конституционный закон предусматривает особенности местного государственного управления в столице, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту, земельным вопросам и другим.
Также проект Конституционного закона определяет территорию и пригородную зону столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктура, а также архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице и другие", — говорится в сообщении МНЭ.
Уточняется, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.
Проект доступен для публичного обсуждения до 20 апреля.