Дизайн-код и полномочия акимата: новый закон о статусе столицы могут принять в Казахстане

В Казахстане на публичное обсуждение вынесли новый законопроект «О статусе столицы Республики Казахстан», передает NUR.KZ со ссылкой на «Открытые НПА».

Проект Конституционного закона «О статусе столицы Республики Казахстан» опубликован на портале «Открытые НПА» Министерством национальной экономики.

Он направлен на обеспечение устойчивого развития столицы и повышение эффективности государственного управления.

"Конституционный закон предусматривает особенности местного государственного управления в столице, полномочия маслихата и акимата по градостроительству, экологии, миграции, транспорту, земельным вопросам и другим.

Также проект Конституционного закона определяет территорию и пригородную зону столицы, центр организации дорожного движения, единый архитектурный облик и дизайн-код столицы, особенности режима лесопарковой зоны, инфраструктура, а также архитектурная, градостроительная и строительная деятельность в столице и другие", — говорится в сообщении МНЭ.

Уточняется, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

Проект доступен для публичного обсуждения до 20 апреля.