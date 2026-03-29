В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал мирный житель

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в селе Красный Октябрь Белгородского округа», — написал глава региона в своем канале на платформе Мах.
По словам губернатора, мужчине с осколочным ранением голени оказана медицинская помощь в городской больнице Белгорода. Мужчина продолжит лечение в амбулаторных условиях.
Отмечается, что информация о последствиях уточняется.