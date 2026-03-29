ВСУ списывают существенные потери на проблемы с сердцем, раскрыли силовики

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Командование ВСУ списывает существенные потери в районе села Храповщина на «сердечную недостаточность» как причину гибели солдат, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам источника, анализ некрологов в СМИ противника показал, что в районе села Храповщина Сумской области существенные потери понес первый батальон 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
«Родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию, а в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — “сердечная недостаточность”», — сообщил источник.