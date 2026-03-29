Глава Ростовской области сообщил о последствиях атаки БПЛА 29 марта

В Ростовской области подразделения ПВО отразили ночью 29 марта атаку БПЛА самолетного типа противника. Дроны-камикадзе уничтожены над Родионово-Несветайском и Шолоховском районах.
Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В ходе атаки противника мирное население не пострадало, но зафиксированы последствия налета на земле.
«В результате падения обломков БПЛА в Шолоховском районе в хуторе Чукаринский повреждено остекление окна постройки в домовладении. Возгорания не было», — сообщил глава региона.
Жителей Ростовской области просят не пытаться исследовать фрагменты сбитых БПЛА, так как они могут нести неразорвавшиеся боеприпасы.