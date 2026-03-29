ТАСС: ВСУ указывают сердечную недостаточность как причину смерти военных у Сум

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Командование ВСУ вместо реальных причин смертей военнослужащих в районе Храповщины Сумской области указывают сердечную недостаточность. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Анализ некрологов показал, что в районе села Храповщина Сумской области существенные потери понес 1-й батальон 156-й отдельной мехбригады ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию. «В материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата “сердечная недостаточность”, — добавили силовики.