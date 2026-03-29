Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: командование бригады ВСУ угрожает родным пропавших без вести военных

В российских силовых структурах рассказали, что репрессивные меры приняли в ответ на требование харьковской прокуратуры.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Командование 159-й отдельной мехбригады ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих за указание реальных населенных пунктов последнего выхода на связь. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Командование 159-й ОМБр ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих, которые в соцсетях указывают реальные населенные пункты последнего выхода на связь украинского солдата. Репрессивные меры приняты в ответ на требование харьковской прокуратуры, которая пыталась обвинить российские войска в нанесении ударов по селу Печенеги», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что поэтому родные военнослужащих стали менять место последнего выхода на связь своих близких, в том числе на несуществующее села в Купянском районе, либо удалять географическую привязку.