МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Командование 159-й отдельной мехбригады ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих за указание реальных населенных пунктов последнего выхода на связь. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
«Командование 159-й ОМБр ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих, которые в соцсетях указывают реальные населенные пункты последнего выхода на связь украинского солдата. Репрессивные меры приняты в ответ на требование харьковской прокуратуры, которая пыталась обвинить российские войска в нанесении ударов по селу Печенеги», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что поэтому родные военнослужащих стали менять место последнего выхода на связь своих близких, в том числе на несуществующее села в Купянском районе, либо удалять географическую привязку.