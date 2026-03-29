ПВО отразила атаку БПЛА в Ростовской области, осколки повредили дом

Минувшей ночью 29 марта средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотников на территорию Ростовской области. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах.
По предварительным данным, пострадавших среди населения нет. Однако в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников на земле зафиксированы повреждения.
В Шолоховском районе, в хуторе Чукаринский, обломками повреждено остекление окна хозяйственной постройки в одном из домовладений. Возгорания после инцидента не произошло. На месте оперативно отработали экстренные службы.
Губернатор отметил, что информация о возможных иных последствиях уточняется. В настоящее время угроза беспилотной атаки в регионе сохраняется. Жителей призвали соблюдать осторожность.