Во Франции попытку взрыва в Париже связали с ситуацией на Ближнем Востоке

Попытка взрыва у отделения американского банка Bank of America, которую предотвратили в Париже, может быть связана с ситуацией на Ближнем Востоке.

Такое предположение высказал в эфире телеканала BFM TV министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

«Я связываю это с действиями в соседних государствах, которые были успешны и после которых следовали заявления от небольшой группы, касающиеся конфликта», — сказал он.

О задержании в Париже подозреваемого в подготовке взрыва в отделении американского банка ранее сообщила французская газета Le Journal du Dimanche.