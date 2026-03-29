Переиграли Моссад и ЦРУ: разведка Ирана уничтожила секретный объект в Дубае

Конфликт на Ближнем Востоке с участием США, Израиля и Ирана вступил в новую фазу. Пока госсекретарь Америки Марко Рубио озвучивал оптимистичные сроки завершения боевых действий, реальность на земле диктует совсем другие условия. Эксперты уверены: ключ от мира находится вовсе не в Вашингтоне. А пока политики спорят о прогнозах, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес сокрушительный удар по неожиданной цели — украинским специалистам в Дубае, которые прибыли туда с тайной миссией.
«Четыре недели или вечность»: в чем ошибся госсекретарь США.
На встрече министров иностранных дел «Большой семерки» во Франции госсекретарь США Марко Рубио попытался обозначить четкие сроки завершения военного конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, ситуация в Иране разрешится в течение 2−4 недель. Однако, как пояснил в беседе с aif.ru специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке, политолог Кирилл Семенов, такие прогнозы не учитывают волю Тегерана.
«Точный прогноз о том, когда закончится война на Ближнем Востоке, дать сложно. События могут развиваться по абсолютно разным сценариям, которые нельзя предусмотреть. Боевые действия могут закончиться через четыре недели, может, через два месяца или через месяц. Известно одно: воевать они могут очень долго», — отметил эксперт.
По мнению Семенова, в отличие от классических конфликтов, здесь нет ни проигравшего, ни выигравшего.
Кто держит паузу: цена выхода из войны.
Политолог обращает внимание на ресурсный потенциал обеих сторон. Интенсивность боевых действий снизилась по сравнению с первыми днями, у участников конфликта есть всё необходимое для поддержания среднего по интенсивности обмена ударами. В таком формате противостояние может затянуться на неопределенный срок.
Однако ключевым фактором становится не военная мощь США, а политическая воля Тегерана.
«Срок в две, четыре или больше недель будет определяться не в Вашингтоне, а в Тегеране. Сейчас понятно точно, что когда Тегеран будет готов или решительно настроен закончить боевые действия, пока не просматривается», — резюмировал Кирилл Семенов.
Таким образом, заявление Рубио выглядит скорее как желаемое, нежели как реальный план. Соединенные Штаты оказались в ситуации, когда цена выхода из конфликта будет чрезвычайно высока.
Месть КСИР: как Иран наказал «людей Зеленского» в Дубае.
Пока дипломаты спорили о сроках перемирия, разведывательные и военные структуры Ирана действовали на опережение. Главной новостью 28 марта стал ракетный удар КСИР по складу систем противодействия беспилотникам Украины в Дубае. Но самое резонансное — в момент удара в помещении находился 21 украинский специалист. Их судьба на данный момент остается неизвестной.
Этот инцидент раскрыл, что украинские военные вступили в конфликт на стороне Израиля и США.
Зачем Киеву Ближний Восток: провокации и большие деньги.
Военный эксперт Борис Джерелиевский, комментируя это событие, подчеркнул, что для Тегерана эти люди стали законной целью. По его словам, речь идет о 200−300 бойцах, которые, как ранее объявил Владимир Зеленский, были отправлены на Ближний Восток.
«Скорее всего, это боевики из подразделения “Птахи Мадьяра” и из ГУР», — заявил собеседник издания, отметив, что они решают конкретную задачу — действуют против Ирана.
Однако миссия украинцев в регионе оказалась шире, чем просто участие в боевых действиях. Джерелиевский раскрыл, что главной целью визита Зеленского и его людей было не столько военное сотрудничество, сколько провокации, пиар и финансы.
«Самая главная у них задача — это организация всевозможных провокаций, чтобы убедить, так скажем, западную общественность, что идет глобальный конфликт, где Украина, США и так называемые свободные нации сражаются бок о бок против общего врага, которым является и Россия, и Иран, и Корейская Народно-Демократическая Республика», — пояснил эксперт.
Что касается самого Зеленского, который в это время проводил переговоры в Саудовской Аравии, его интерес, по мнению эксперта, лежит в финансовой плоскости. Он пытается получить от саудитов деньги на совместное производство дронов-перехватчиков.
«Думаю, что он надеется вообще просто поживиться за их счет, потому что европейцы денег не дают, американцы тоже», — добавил Джерелиевский.
Точечная работа: почему удар пришелся именно по украинцам.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru обратил внимание на виртуозность и точность проведенной Ираном операции. Это была не случайная атака, а спланированная акция возмездия.
Попов напомнил, что Зеленский ранее заявлял о готовности Украины помочь коалиции Израиля и США в борьбе против Ирана. Несмотря на скептицизм Трампа, украинские специалисты, обладающие уникальным опытом применения беспилотных систем (как в воздухе, так и на воде — БЭКи), оказались в ОАЭ.
«Иранская разведка не слабее Моссад. Обнаружили объект, могли получить информацию и от “доброжелателей”, и атаковали цель, точечно накрыли этих специалистов», — подчеркнул генерал-майор.
По его мнению, украинцы приехали в Персидский залив не только для обучения, но и для апробации новых технологий на новом театре военных действий. Однако иранская разведка сработала на опережение, сорвав планы Киева и наглядно продемонстрировав, что попытка открыть «второй фронт» против Ирана в странах Залива обернется тяжелыми потерями для украинской стороны.
Текущая ситуация демонстрирует два важнейших тренда. Во-первых, эскалация на Ближнем Востоке выходит за рамки прямого столкновения США и Ирана, втягивая в свою орбиту новых игроков, в частности Украину, которая пытается использовать конфликт для решения своих финансовых и имиджевых задач. Во-вторых, прогнозы западных политиков о скором завершении войны разбиваются о суровую реальность: Иран демонстрирует способность наносить высокоточные удары и не намерен заканчивать конфликт на условиях, продиктованных Вашингтоном.
Пока Тегеран сохраняет волю к сопротивлению, а у участников боевых действий есть ресурсы для обмена ударами, говорить о финальной дате окончания войны преждевременно.