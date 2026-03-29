Двусторонние отношения РФ и США оживились после встреч в Вашингтоне: в Кремле сообщили о готовности развивать контакты

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил прошедшие в Вашингтоне встречи между депутатами Госдумы и членами Конгресса США. Он указал на «оживление» комплекса двусторонних отношений. Москва готова и дальше развивать контакты с Вашингтоном. Так пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил в диалоге с ТАСС.
Песков отметил большой вклад последних встреч парламентариев в США. Он сообщил, что Кремль надеется на готовность Вашингтона развивать отношения между странами.
«Потому что мы готовы продвигаться настолько глубоко и так быстро, настолько и как быстро будет готова американская сторона», — подытожил Дмитрий Песков.
Он также уточнил, что Владимиру Путину доложат об итогах переговоров в Вашингтоне. Президенту России предоставят полную информацию о прошедших встречах. Дмитрий Песков подчеркнул, что главу государства оповестят обо всех «имевших место» контактах.