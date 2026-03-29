Европейский союз сильно разочаровался в Украине как в кандидате на вступление в объединение, ведущие политики ЕС преждевременно перехвалили её.
Такую информацию приводит немецкая газета Berliner Zeitung. Издание отмечает, что Украина не выполнила более десяти требований, обязательных для вступления в объединение.
«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий», — говорится в материале.
Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан обратился к Брюсселю с призывом признать, что Украина останется буферной зоной.