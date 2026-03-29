Украинское военное руководство скрывает подлинные причины гибели своих солдат в Сумской области, записывая их как жертв проблем со здоровьем.
Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Значительный урон в районе села Храповщина Сумской области понёс 1-й батальон 156-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины. Эти факты вскрылись после тщательного анализа некрологов в средствах массовой информации противника.
Родственники погибших военнослужащих массово жалуются в социальных сетях на отказы со стороны офицеров предоставлять какую-либо достоверную информацию о судьбе бойцов.
«(Командование. — RT) в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — “сердечная недостаточность”, — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в 425-м отдельном штурмовом полку Вооружённых сил Украины «Скала» началась эпидемия пневмонии.