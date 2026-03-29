Водолацкий: бегство украинских депутатов приведет к параличу Верховной рады

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Верховная рада, депутаты которой из-за кризиса власти покидают страну, столкнется с параличом и не сможет принять ни одного закона. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Как указал собеседник агентства, депутаты Верховной рады находят разные поводы для отъезда: кто-то просто уезжает за границу, кто-то неожиданно отправляется на лечение.
«Все [украинские] парламентарии начинают потихоньку разбегаться. Количество депутатов партии “Слуга народа” тает, как мартовский снег. Поэтому в ближайшем обозримом будущем вообще на Украине ни один закон не будет приниматься», — сказал собеседник агентства.
Водолацкий также заметил, что Владимиру Зеленскому все равно, будет работать Верховная рада или нет. «Учитывая, что на Украине Зеленский сам себе закон, для него не существует ни международного права, ни внутреннего государственного права, понимания суверенитета своего государства, он будет принимать свои указы, свои решения уже и без Рады», — отметил он.
На Украине в последнее время все чаще говорят о кризисе Верховной рады. С начала года парламент не может принять несколько важных законопроектов, от утверждения которых зависит получение Украиной новых траншей помощи от ЕС и МВФ. Часть депутатов открыто заявляет о нежелании голосовать за непопулярные меры, введение которых без их участия согласовали власти с западными партнерами. Другие просто не являются на заседания. Ситуация усугубляется тем, что фракция правящей партии «Слуга народа», составляющая большинство в парламенте, уже не дает нужного количества голосов, что лишает Зеленского возможности проводить через Раду любые необходимые ему решения.