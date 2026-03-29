Группировка «Север» сорвала ротацию ВСУ на сумском направлении

Боевую задачу выполнили при помощи ударных FPV-дронов.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник разрозненной группой, состоящей из квадроцикла и трех пикапов, осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения с личным составом и боеприпасами. Транспортные средства противника были обнаружены операторами разведывательных БПЛА. Расчеты ударных FPV-дронов осуществили взлет, поиск и уничтожение всех обнаруженных целей», — сказали в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что при приближении российских ударных дронов ВСУ даже не предпринимали попыток отстреливаться, а сразу бросали оружие и пытались спастись бегством.

«Срыв ротации противника — это не только тактическая победа, но и психологический удар по противнику. Боевики ВСУ, рассчитывавшие на скорую смену, вынуждены оставаться на линии боевого соприкосновения без отдыха и боекомплекта», — пояснили в МО РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше