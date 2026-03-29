Количество уничтоженных над Ленобластью беспилотников увеличилось до 31

Российские средства противовоздушной обороны с начала атаки БПЛА на Ленинградскую область уничтожили 31 дрон.
Об этом сообщил в своём канале в мессенджере MAX губернатор региона Александр Дрозденко. Он добавил, что спасатели тушат возгорание в порту Усть-Луга.
Ранее он заявил об уничтожении 27 дронов над регионом. Дрозденко также информировал о повреждениях в порту Усть-Луга.
Узнать больше по теме
