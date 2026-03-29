ТАСС: более 370 украинцев узнали судьбу пропавших в ВСУ, обратившись к РФ

В российских силовых структурах сообщили, что граждане Украины связываются с российскими спецслужбами, чтобы передать координаты объектов ТЦК.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 370 жителей Украины обратились к российским силовикам с начала года и узнали о судьбах своих пропавших без вести родственников, проходящих службу в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Связаться с российскими военнослужащими можно через боты обратной связи, в том числе через наш “Сохрани себе жизнь”. Таким образом уже сотни украинских жителей узнали о судьбах своих пропавших без вести близких, с начала года было более 370», — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на Украине члены семей насильно мобилизованных украинских военнослужащих сразу же после этого пытаются связаться с российскими спецслужбами, чтобы обеспечить безопасную сдачу в плен для своего родственника. Также они пытаются передать координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и ВСУ для огневого поражения, указали силовики.