ТАСС: более 370 украинцев узнали судьбу пропавших в ВСУ, обратившись к РФ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Более 370 жителей Украины обратились к российским силовикам с начала года и узнали о судьбах своих пропавших без вести родственников, проходящих службу в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«Связаться с российскими военнослужащими можно через боты обратной связи, в том числе через наш “Сохрани себе жизнь”. Таким образом уже сотни украинских жителей узнали о судьбах своих пропавших без вести близких, с начала года было более 370», — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что на Украине члены семей насильно мобилизованных украинских военнослужащих сразу же после этого пытаются связаться с российскими спецслужбами, чтобы обеспечить безопасную сдачу в плен для своего родственника. Также они пытаются передать координаты объектов территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и ВСУ для огневого поражения, указали силовики.