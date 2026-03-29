В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совбеза ООН. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.