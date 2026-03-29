NHK: задержанный у посольства КНР в Токио военный Японии сам вышел к дипломатам

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Лейтенант японских сухопутных сил незаконно проник 24 марта на территорию посольства КНР в Токио, некоторое время скрывался там среди деревьев и сам окликнул сотрудников дипломатического представительства. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK) со ссылкой на полицию.
В момент задержания при военном не обнаружили холодного оружия, которое позднее нашли в зарослях. 23-летнего лейтенанта передали полиции, сейчас его допрашивают. Следственные органы провели обыск на армейской базе в префектуре Миядзаки на острове Кюсю, где задержанный служил.
По данным японских СМИ, лейтенант признался, что хотел потребовать от посла КНР в Токио перестать делать жесткие заявления в адрес Японии. Он также намеревался совершить самоубийство на глазах у главы диппредставительства Китая. МИД республики в связи с этим сделал Токио строгое представление и рекомендовал китайским гражданам воздержаться от поездок в Японию.
Резкое обострение отношений между Японией и Китаем произошло в конце 2025 года после того, как глава японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня может представить Токио право на применение силы. Это вызвало резкое недовольство Китая, расценившего слова премьера как открытую угрозу и вмешательство во внутренние дела КНР. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление.