NHK: задержанный у посольства КНР в Токио военный Японии сам вышел к дипломатам

В момент задержания при военном не обнаружили холодного оружия.

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Лейтенант японских сухопутных сил незаконно проник 24 марта на территорию посольства КНР в Токио, некоторое время скрывался там среди деревьев и сам окликнул сотрудников дипломатического представительства. Об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK) со ссылкой на полицию.

В момент задержания при военном не обнаружили холодного оружия, которое позднее нашли в зарослях. 23-летнего лейтенанта передали полиции, сейчас его допрашивают. Следственные органы провели обыск на армейской базе в префектуре Миядзаки на острове Кюсю, где задержанный служил.

По данным японских СМИ, лейтенант признался, что хотел потребовать от посла КНР в Токио перестать делать жесткие заявления в адрес Японии. Он также намеревался совершить самоубийство на глазах у главы диппредставительства Китая. МИД республики в связи с этим сделал Токио строгое представление и рекомендовал китайским гражданам воздержаться от поездок в Японию.

Резкое обострение отношений между Японией и Китаем произошло в конце 2025 года после того, как глава японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня может представить Токио право на применение силы. Это вызвало резкое недовольство Китая, расценившего слова премьера как открытую угрозу и вмешательство во внутренние дела КНР. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление.

21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
