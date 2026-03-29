NHK: задержанный у посольства КНР в Токио военный Японии сам вышел к дипломатам

Резкое обострение отношений между Японией и Китаем произошло в конце 2025 года после того, как глава японского правительства Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис вокруг Тайваня может представить Токио право на применение силы. Это вызвало резкое недовольство Китая, расценившего слова премьера как открытую угрозу и вмешательство во внутренние дела КНР. Пекин требует от Такаити дезавуировать ее заявление.