Собянин сообщил об отражении атаки ещё двух беспилотников в Москве

Дежурные системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали ещё два беспилотника, летевших на Москву. Общее количество сбитых на подлёте к столице БПЛА в ночь на 29 марта достигло пяти.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил глава города.
Ранее мэр Москвы проинформировал об уничтожении третьего летевшего в направлении столицы беспилотника.
Количество беспилотников, сбитых над территорией Ленинградской области, достигло 31.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.