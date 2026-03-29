В Кремле высказались об отношениях РФ с США

Песков: РФ надеется на содержательное продолжение контактов с США.

Источник: Комсомольская правда

Россия рассчитывает на продолжение контактов с США и надеется на их более содержательный характер. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент даже встречи между парламентариями двух стран имеют огромное значение. В первую очередь, на фоне фактически замороженных отношений.

«Мы надеемся, что за этими контактами последуют новые, может быть, более содержательные», — отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что отношения Москвы и Вашингтона в последние годы опустились до минимального уровня. Тем не менее, их необходимо налаживать. И страны уже постепенно занимаются этим.

«Наши отношения, как известно, во всех областях опустились до, наверное, низшей точки в истории. То есть они фактически остановились. И поэтому такие первые попытки, пусть они робкие, провести контакты по линии наших парламентариев — их значение трудно переоценить. Это действительно очень важно», — заявил представитель Кремля.

По его оценке, даже ограниченные контакты могут стать основой для постепенного восстановления диалога. Сейчас ключевая задача — не допустить дальнейшего ухудшения ситуации и сохранить хотя бы минимальные каналы взаимодействия.

Тогда же Песков подчеркнул, что визит российских депутатов в США стал важным сигналом. По его словам, подобные встречи позволяют сторонам начать осторожное движение к восстановлению отношений, которые в последние годы практически сошли на нет.

Кроме того, в Кремле отметили, что дальнейшее развитие контактов во многом зависит от позиции Вашингтона. Москва, как указал Песков, готова двигаться вперед настолько быстро и глубоко, насколько будет готова американская сторона.

Немногим ранее об отношениях РФ и США также высказался глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он сообщил, что существуют силы, заинтересованные в срыве диалога между Москвой и Вашингтоном. По его словам, такие государства всячески пытаются навредить контактам и поддерживают продолжение конфликта на Украине. Все потому, что боятся разоблачения собственных коррупционных схем.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше