Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США

В четверг прошло второе заседание суда по делу похищенного лидера Венесуэлы в Нью-Йорке. Как передал корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в оливковой мешковатой тюремной робе, без наручников, но в кандалах. Защита Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть дело, сославшись на то, что американские санкции блокируют оплату услуг адвокатов из бюджета Венесуэлы. Однако суд в четверг отклонил это ходатайство, хотя и признал необоснованными доводы обвинения, препятствовавшего разблокировке средств для оплаты защиты.