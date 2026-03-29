Мадуро впервые за долгое время выступил с обращением из США

МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который находится под стражей в США, впервые за долгое время опубликовал личное обращение в соцсетях, сообщив, что получает письма и сообщения и поблагодарив сторонников за поддержку.

Источник: © РИА Новости

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — говорится в публикации, размещенной от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.

В обращении венесуэльский лидер призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что страна должна двигаться по пути «примирения и уважения».

Он также выразил благодарность гражданам Венесуэлы и «людям доброй воли по всему миру» за солидарность, заявив, что поддержка придает «моральную силу и внутреннюю стойкость».

Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к «наркотерроризму». Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.

В четверг прошло второе заседание суда по делу похищенного лидера Венесуэлы в Нью-Йорке. Как передал корреспондент РИА Новости, Мадуро заметно похудел, в зале он был в оливковой мешковатой тюремной робе, без наручников, но в кандалах. Защита Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть дело, сославшись на то, что американские санкции блокируют оплату услуг адвокатов из бюджета Венесуэлы. Однако суд в четверг отклонил это ходатайство, хотя и признал необоснованными доводы обвинения, препятствовавшего разблокировке средств для оплаты защиты.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше