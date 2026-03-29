РИА Новости: в тюрьмах США находятся 48 граждан России

В тюремных учреждениях Соединённых Штатов в настоящий момент отбывают наказание несколько десятков россиян.

Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федерального бюро тюрем Министерства юстиции США.

Официальное количество заключённых россиян составляет 48 человек. Это равняется примерно 0,2% от общего числа всех иностранцев в американских местах лишения свободы.

При этом в Минюсте США категорически отказались раскрывать имена и личные данные заключённых. Представители ведомства сослались на строгие ограничения, установленные действующим законодательством о защите частной жизни.

В американской пенитенциарной системе также числятся 48 граждан Украины и четыре гражданина Белоруссии.

Абсолютное большинство иностранных заключённых составляют выходцы из Мексики — на них приходится более половины всех случаев, или около 12,5 тыс. человек.

Ранее в МИД России заявили, что спецслужбы США усилили деятельность, направленную на преследование и задержание российских граждан за рубежом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше