РИА Новости: в тюрьмах США находятся 48 граждан России

В тюремных учреждениях Соединённых Штатов в настоящий момент отбывают наказание несколько десятков россиян.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Федерального бюро тюрем Министерства юстиции США.
Официальное количество заключённых россиян составляет 48 человек. Это равняется примерно 0,2% от общего числа всех иностранцев в американских местах лишения свободы.
При этом в Минюсте США категорически отказались раскрывать имена и личные данные заключённых. Представители ведомства сослались на строгие ограничения, установленные действующим законодательством о защите частной жизни.
В американской пенитенциарной системе также числятся 48 граждан Украины и четыре гражданина Белоруссии.
Абсолютное большинство иностранных заключённых составляют выходцы из Мексики — на них приходится более половины всех случаев, или около 12,5 тыс. человек.
Ранее в МИД России заявили, что спецслужбы США усилили деятельность, направленную на преследование и задержание российских граждан за рубежом.